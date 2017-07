Ministro vai propor um novo plano nacional

Em seu primeiro dia como ministro da Cultura, o jornalista Sérgio Sá Leitão tratou nesta quarta-feira, 26, de assuntos relativos ao carnaval carioca e, em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, anunciou que pretende fazer um completo levantamento da situação do ministério para, em 90 dias, começar a aplicar medidas mais incisivas. “Teremos de trabalhar assim – ao mesmo tempo em que vamos apurar os problemas, fazermos uma análise e propormos o diagnóstico devido (o que deve durar esses três meses), precisamos resolver os problemas do dia a dia, como esse do carnaval carioca e das prestações de conta não apresentadas com base no uso dos recursos da lei federal de incentivo à cultura”, disse.

Trata-se da Lei Rouanet, que soma hoje mais de 20 mil prestações de contas ainda não devidamente computadas. Isso vem gerando, segundo Sá Leitão, um problema que tanto afeta a transparência do MinC como na dificuldade em maximizar os recursos. “É preciso que qualquer cidadão, envolvido diretamente ou não no uso da lei, saiba como anda qualquer processo, pois se trata de recurso público”, afirmou.

Nesse processo de trabalho que visa tanto ao resultado imediato como ao médio prazo, o ministro não descartou um pedido de aumento de recursos para a pasta. No Orçamento de 2017, o MinC dispõe de R$ 2,7 bilhões, valor inferior ao reservado, por exemplo, ao IBGE. “E, por outro lado, as atividades culturais e criativas respondem por 2,6% do Produto Interno Bruto do País, empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas, com uma média salarial e uma taxa de crescimento que, nos últimos anos, correspondem ao dobro da média da economia do País, segundo estudo recente da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro)”, comentou.