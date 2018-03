Michael Bublé e sua mulher estão esperando uma menina, diz jornal

Michael Bublé e sua mulher, a atriz argentina Luisana Lopilato, estão esperando uma menina – ao menos é o que disseram fontes próximas ao casal ao DailyMail. Os dois já são pais de dois meninos, Noah, de quatro anos, e Elias, de dois.

Em novembro de 2016, Bublé anunciou que Noah foi diagnosticado com câncer e, por isso, ficou meses afastado dos palcos.

A imprensa argentina diz que Luisana está no quarto mês de gestação e que o casal deve anunciar oficialmente a gravidez no mês que vem, quando ela vai voltar para Buenos Aires com Michael, Noah e Elias para o lançamento de seu novo filme.

Anteriormente, a atriz já havia falado do seu desejo de aumentar a família. “Eu adoraria ter outro filho porque ser mãe é o meu melhor papel. Eu adoraria ter 20 filhos, mas meu corpo não aguentaria”, brincou ela ao DailyMail há alguns meses. Bublé voltou aos palcos no fim de 2017.