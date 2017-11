‘Meu salário era insignificante’, diz Moacyr Franco após demissão do SBT

“Estranhei um pouquinho, porque meu salário era tão insignificante… Mas eu tô aqui pra dizer que não tenho nada, nada, nada a reclamar do SBT. Muito pelo contrário, o SBT me deu muita oportunidade”, disse o humorista, que revelou receber R$ 40 mil por mês.

O humorista Moacyr Franco publicou um vídeo em seu canal no YouTube no qual falou pela primeira vez a respeito de sua demissão do SBT, onde trabalhava no humorístico A Praça É Nossa, e estava há mais de 20 anos.

Foto: Divulgação

O humorista ainda revelou que recebia cerca de três vezes mais dinheiro até algum tempo atrás: “Eu tive o salário reduzido há uns cinco, seis anos. Fiquei só com 30%. Concordei, porque a gente joga junto. Embora haja boatos de que há apresentadores ganhando milhões e milhões, mas isso é um problema deles e eu tenho que cuidar da minha vida, e tentar melhorar meu salário e minha vida”.

Moacyr ainda aproveitou a mensagem para relembrar diversos momentos marcantes de sua carreira no canal, como o programa O Cunhado, em que trabalhou com Ronald Golias, e a criação de alguns bordões, como “Chique no úrtimo!” e “Chorei largado!”: “Todo mundo tem considerado meu trabalho muito digno. Cabia também na programação do SBT. Mas as coisas são como são”.

