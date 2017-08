‘Meu Malvado Favorito’ é a franquia de animação mais lucrativa dos cinemas

Meu Malvado Favorito é a animação mais lucrativa da história do cinema, segundo informações do site Deadline. A saga estrelada por Steve Carell tirou o título de Shrek e seus cinco filmes, incluindo Gato de Botas (2011).

Meu Malvado Favorito inclui os três longas principais da série e o spin-off dedicado aos Minions. Neste fim de semana, a bilheteria de toda a saga bateu os US$ 3,55 bilhões. Shrek arrecadou ao todo US$ 3,51 bilhões. A produção foi lançada no fim de junho no Brasil.

Até então, o terceiro filme da série é somente o terceiro mais visto da franquia. Minions, que chegou às telonas em 2015, arrecadou mais de US$ 1,15 bilhão. Meu Malvado Favorito 2, de 2013, é o segundo mais bem-sucedido, com US$ 970 milhões. O longa de estreia da série, de 2010, levou apenas US$ 543 milhões.