Mauro Maciel é o vencedor do Prêmio Kindle de Literatura 2018

Foram mais de 1,7 mil inscritos em 2017 – a equipe da Nova Fronteira faz uma seleção e junto com o escritor Geraldo Carneiro elege o vencedor. Carlos Heitor Cony, que morreu no início deste ano, também fazia parte do júri final do prêmio na primeira edição.

O prêmio paga R$ 30 mil ao vencedor e o livro será publicado em papel pela Nova Fronteira no início do segundo semestre deste ano – a obra já está disponível para compra no Kindle. Fazer uma autopublicação no Kindle Direct Publishing (KDP) é um dos critérios de inscrição no concurso.

O romance “O Memorial do Desterro”, de Mauro Maciel, venceu a segunda edição do Prêmio Kindle de Literatura, entregue pela Amazon e pela editora Nova Fronteira. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, em São Paulo.

Mauro Maciel nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1971, e começou sua carreira na literatura em 1988, em outro concurso, com um conto. Com uma dedicação contínua à literatura nos últimos 30 anos em paralelo às atividades de jornalista e advogado, ele já publicou outros dois romances: “A Pedra do Doutor Getúlio” (editora Movimento, 2011) e “A Travessia do Rio Japeju” (Editora Benvirá, 2014, finalista do Prêmio Saraiva de Literatura).

“O Memorial do Desterro” narra a história de um escritor que promete nunca voltar à literatura, mas se pega no meio de uma trama em que precisa desvendar um mistério relacionado à morte de um fã, que também era seu inquilino. A história é ambientada no sul do Brasil e no mar do Atlântico Sul.

