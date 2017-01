Marcello Novaes e Letícia Spiller relembram casamento no ‘Faustão’

O ator Marcello Novaes foi o convidado da vez no quadro Arquivo Confidencial, do “Domingão do Faustão”, da Globo, neste domingo, 15. Para além dos depoimentos da família, o testemunho de Letícia Spiller, ex-esposa de Novaes, emocionou a plateia. A atriz relembrou o casamento dos dois e finalizou a fala com uma declaração: “Eu te amo”.

Marcello Novaes e Letícia Spiller começaram a se relacionar em 1994, quando interpretaram o casal Raí e Babalu na novela “Quatro por Quatro”, exibida no mesmo ano. O casamento durou quatro anos e terminou faz duas décadas. Ambos tiveram um filho, Pedro Novaes, de 20. Atualmente, os dois interpretam outro par romântico, desta vez na novela “Sol Nascente”.

No depoimento ao “Arquivo Confidencial”, Letícia relembrou o casamento, as brigas e a imaturidade que tinha (na época, a atriz tinha 21 anos). “O Marcello é uma pessoa muito importante para mim, pessoa que sempre esteve ao meu lado. A gente era imaturo quando começou a namorar, eu muito mais, pois tinha 21 anos, praticamente um bebê. A gente se desentendia muito nessa época, provocado também pela diferença de expectativas”, disse ela.

“Mas eu acho que a vida nos uniu para nunca mais nos separar, até porque temos o fruto da nossa relação (o filho Pedro)”, disse a atriz. “Marcelo, eu te amo. Que você continue com muita luz, saúde, alegria e harmonia no seu caminho. Tudo de melhor para você, que você consiga todos os seus sonhos e as coisas mais simples, que são as mais importantes. Muito amor”.

Em resposta, Marcello Novaes afirmou que também nutre o mesmo carinho por Letícia. “O que eu pude viver com essa mulher… Até hoje eu olho para a Letícia… Você se separa, pode acabar o amor numa vertente, mas a Letícia é uma mulher por quem eu tenho uma extrema admiração, como profissional, mãe, minha amiga, minha parceira, minha companheira, sempre foi”, afirmou.

“Terminei amando demais a Letícia, estava muito apaixonado. Foi dificílimo o termino, uma barra pesada. O amor mexe muito com a gente”, acrescentou. “Então, Letícia, eu também amo muito você”, disse.

Marcello também falou da admiração pela outra ex-mulher, a empresária Sheila Beto, do seu primeiro casamento. “São duas guerreiras. Graças a Deus, soubemos discernir. Tudo aquilo que eu vi nelas… Eu não posso perder essas mulheres, não posso deixar de estar ao lado delas. São pessoas importantíssimas na minha vida. Não sei como seria a minha vida sem elas. Também amo muito vocês e para sempre se depender de mim”, declarou.