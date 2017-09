Marca de cosméticos lança maquiagem para cabelo

Com a onda de cabelos coloridos nas últimas Semanas de Moda do mundo inteiro, os tons fantasias nos fios, como rosa, azul ou roxo, se tornaram uma verdadeira tendência. Porém, seja com tinta permanente ou tonalizante, a mudança pode ser bem radical, principalmente para pessoas que não possuem rotinas que se adequem a esse estilo de cabelo.

Por isso, o lançamento da Quem Disse Berenice? promete se tornar um sucesso entre as fashionistas. A marca lançou o conceito de maquiagem para cabelo, com algumas opções de um produto que lembra um giz e pode ser aplicado rapidamente nos fios, deixando-os colorido. Chamada da “Cada cor um humor”, a novidade da marca de cosméticos promete não ressecar o cabelo quando aplicada.

LEIA TAMBÉM: Com Miley Cyrus e Ed Sheeran, MTV revela apresentações do VMA 2017

lém disso, a marca também anunciou outros 17 produtos para estilizar os fios, como shampoo antiresíduos, creme modelador de cachos, sérum antifrizz e até mesmo um primer para cabelos, que possui proteção térmica. Outro destaque dos lançamentos é a cera para um retoque rápido de fios brancos, que ajudam a adiar a ida ao cabeleireiro de quem prefere pintar as raízes do cabelo.