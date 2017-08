Marca causa polêmica ao estampar suásticas em camisetas e moletons

Na página da empresa do Facebook, que possui mais de 3 mil curtidas, internautas estão criticando este posicionamento. “Perdi familiares por causa deste símbolo. Vocês estão apagando a história do nazismo ao ressignificá-lo”, disse um usuário. “Evidentemente vocês não entendem da formação de símbolos culturais. Simplesmente colocar um slogan nisso (só para ganhar dinheiro) não muda nada”, escreveu outro.

A marca, que tem o slogan ‘questionando limites’, quer dar um novo significado ao símbolo do nazismo. “A suástica tem 5 mil anos de idade. É sinônimo de paz, amor, sorte e vida. Mas um dia os nazistas a transformaram em guerra, racismo e poder. A suástica está voltando com paz, amor e respeito”, diz a propaganda.

Uma nova marca de moda está causando polêmica nas redes sociais. A KA Design usa uma suástica como logotipo e o estampou em camisetas e moletons com fundo arco-íris, fazendo referência ao universo LGBT.

As peças estavam à venda no site Tee Spring, mas foram tiradas do ar após denúncias. “Acreditamos em um mundo de infinito perdão. Desculpem-nos todos”, postou a pagina após o ocorrido.