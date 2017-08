Maraísa revela que foi ‘a última a saber’ do fim de seu namoro

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, revelou que terminou nesta semana um relacionamento. Sem revelar o nome do affair, ela disse que foi a última a saber do fim do namoro.

Maraísa foi ‘entregue’ pela própria irmã durante participação no programa Caldeirão do Huck. “Tá solteira, hein, Luciano Huck. A largada mais feliz do Brasil. Foi largada. Você não lembra da última vez que a gente veio aqui, que ela tinha um caso? O caso acabou”, disse Maiara.

“Fui largada essa semana. A gente já tava meio junto e ele só falou assim: ‘Não quero mais’, mas falou para os outros. Fui a última a saber”, confirmou Maraísa.