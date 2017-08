MAC USP e Museu da Imigração ganham novos cafés em SP

Agora, há mais um bom motivo para se visitar o MAC USP: o Vista Café Parque Ibirapuera. Localizado no mezanino do edifício projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950, o lugar é uma parada agradável, com salão arejado e amplo terraço ao ar livre.

O cardápio – elaborado pelo chef e sócio Marcelo Corrêa Bastos, do restaurante Jiquitaia – tem desde boas bebidas à base de café até pratos que figuram no almoço e mudam diariamente. É o Convescote (R$ 35/R$ 55), servido das 12h às 16h, com entrada, prato e sobremesa.

Já a qualquer hora do dia é possível aplacar a fome com salgados, sanduíches e outras receitas que privilegiam ovos ou tubérculos, em combinações que fogem do tradicional. O misto quente (R$ 15), por exemplo, leva queijo meia cura com copa lombo defumado artesanal. Já o saboroso queijo quente vem com banana no pão brioche (R$ 13).