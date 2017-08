Lucas Lucco revela que quer fazer parceria com Pabllo Vittar

Após a resposta, muitos seguidores pediram que a parceria saia do papel, mas ainda não há nenhuma confirmação sobre o assunto.

Depois de participar do hit Sua Cara, com Anitta e Major Lazer, Pabllo lançou na última semana uma parceria com Preta Gil na música Decote. Já Lucco divulgou recentemente o clipe de Tô Fazendo Amor, canção dele com a dupla Jorge e Mateus.

