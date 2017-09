Luan Santana tranquiliza fãs após cair de plataforma

O cantor Luan Santana avisou que está bem após ter caído de uma plataforma na madrugada de sábado, 2. O acidente ocorreu durante um show na cidade de Picos, no Piauí. Luan descia de uma plataforma elevada por uma grua, quando se desequilibrou e caiu de costas. No Instagram, o cantor agradeceu pelas mensagens e avisou que passa bem. “A queda foi feia, mas a bunda amorteceu”, brincou. Procurada, a assessoria de imprensa do cantor não respondeu até a publicação desta nota.