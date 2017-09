L’Oréal demite modelo transgênero

A modelo transgênero Munroe Bergdorf foi retirada de uma campanha que celebrava a diversidade promovida pela marca L’Oréal no Reino Unido após comentários considerados racistas terem sido publicados em suas redes sociais.

De acordo com o jornal Daily Mail, Munroe teria publicado a seguinte mensagem: “Honestamente, eu não tenho mais energia para falar sobre a violência racial das pessoas brancas. Sim, de TODAS as pessoas brancas”. Posteriormente, a publicação foi deletada.

O fato tomou grande repercussão, e a conta oficial da L’Oréal do Reino Unido no Twitter informou o fim do vínculo com a modelo: “L’Oréal é campeã da diversidade. Comentários de Munroe Bergdorf estão em desacordo com nossos valores, e por isso decidimos terminar nossa parceria com ela”.