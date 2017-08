Livraria tem torneio de quebra-cabeça neste sábado, em Campinas

Apaixonados por quebra-cabeças têm neste sábado (5) uma oportunidade de se reunir e se desafiar em um torneio de quebra-cabeça na Livraria Leitura, no Campinas Shopping. A competição terá início às 16h e as inscrições são gratuitas e abertas para todas as idades. Foto: Imprensa/Divulgação

Os participantes serão desafiados a montar o quebra-cabeça todo em um período de três horas. Ao todo, 12 participantes farão parte do torneio. Os competidores serão divididos em duas duplas e dois quartetos. “São 500 peças para as duplas e 1.000 peças para os quartetos. O tempo de três horas é suficiente para a montagem. Será uma oportunidade muito legal para os que gostam do jogo e talvez, também, para pais e filhos já iniciarem as comemorações do Dia dos Pais”, afirma o coordenador da Livraria Leitura, Robson Guimarães.

Passatempo indicado para todas as idades, os quebra-cabeças são antigos e ainda considerados excelentes atividades para treinar a agilidade e a mente. Acredita-se que a história dos quebra-cabeças tenha começado por volta do século 18, quando um cartógrafo inglês colava as imagens de mapas em madeira e depois recortava os países.