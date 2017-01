Vereador questiona futuro do projeto

Foto: João Carlos Nascimento - O LIberal

O requerimento que trata sobre o futuro da Casa do Conto de Americana, proposto pelo vereador Welington Rezende (PRP) na primeira sessão da Câmara Municipal, na última quinta-feira, foi aprovado. Ele questiona informações sobre o seu funcionamento do projeto em 2017. O local, que já possui 14 anos de atividade e chegou a atender a 12 mil crianças por ano, está fechado há mais de um ano e meio. Sediado em Carioba e mantido pela Secretaria de Educação, o projeto permanece inativo pela falta de opções de transporte dos alunos da rede pública ao local.

Na madrugada do último dia 11 de janeiro, a Casa do Conto foi vandalizada. Uma janela foi arrancada e uma porta também foi danificada. Além disso, foram levados alguns alimentos que se encontravam na casa. “É inadmissível um lugar estar abandonado”, lamentou na ocasião a coordenadora da Casa do Conto, a educadora Cristina Lazaretti. No dia, a Secretaria de Educação informou por meio da Assessoria de Imprensa da Prefeitura que estava levantando os danos para providências, e que solicitaria reforço na segurança para a Guarda Municipal.