Tadeu Sarmento é o vencedor do Prêmio Barco a Vapor

“Os dois vivem em um campo de refugiados e não são as únicas crianças por lá. É um lugar difícil para as crianças ficarem e também para os adultos, mas ninguém ali teve escolha. Emanuel olha para o céu em direção às nuvens (não ao sol, mas às nuvens) e pensa que ninguém nunca tem escolha. Que as pessoas são iguais àquelas nuvenzinhas no céu, empurradas pelo vento sabe-se lá para aonde ou até quando.”

A premiação é realizada desde 2005 pela Fundação SM e pelas Edições SM – que editará o livro de Sarmento dentro da coleção Barco a Vapor.

A cerimônia de entrega será em outubro, quando a obra que conta a história de refugiados sírios será lançada. A premiação prevê, ainda, o pagamento de R$ 40 mil de adiantamento de direitos autorais.

Em 2016, o melhor livro foi Deslumbres e Assombros de Uma Jornada Fabulosa, do estudante de Letras Lucas Carvalho, que resgata as histórias de aventura e que mostra um narrador em constante discussão sobre os caminhos da própria história. No ano anterior, o escolhido foi O Vento de Oalab, obra de João Luiz Guimarães em que um balão de HQ reflete sobre a liberdade. Antes, A Conta-gotas, de Ana Carolina Carvalho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.