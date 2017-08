Sumareense lança 1º romance nesta quarta-feira

Ambos se apaixonam, mas para não cair em pecado, o anjo foge para a Capital, onde se transforma num homem de negócios rico e poderoso. Vencido pelo amor e a saudade, ele decide voltar para Laura, decidido a não ser mais anjo. Porém, encontra Arthur com uma doença incurável e só um milagre poderá salvá-lo.

Na trama, um anjo critica Deus por ter criado a humanidade e, por isso, recebe um castigo: perder todos os poderes de anjo para se tornar um homem comum. O ser poderá voltar a forma angelical, no entanto, desde que não se entregue aos desejos da carne. Ao chegar na Terra, ele é atacado por lobos e fica ferido. É encontrado por Arthur, um menino de dez anos, filho de Laura, uma enfermeira que cuida dos ferimentos e salva sua vida.

O sumareense Valter Rodrigues lança hoje, a partir das 19h, o seu romance de estreia no mundo literário: “Pecados de um Anjo”. Já disponível nas plataformas digitais, a publicação ganha agora sua versão impressa de modo independente. O lançamento ocorre no Cotton Café, localizado na Avenida Reouças, 3000.

De acordo com Rodrigues, o livro é indicado para os fãs de mistérios e assuntos esotéricos. “Eu leio todo tipo de coisa, desde livro científico até quadrinhos, até que a história foi se formatando. Quando comecei a escrever, no entanto, não tinha a história pronta, ela foi se modificando, evoluindo, ao longo da escrita. Foi uma evolução, com certeza, e espero que todo mundo goste”, explicou o autor.

ACONTECE: O livro “Pecados de um Anjo” será lançado hoje (16), a partir das 19h. A entrada é gratuita. O Cotton Café fica na Avenida Rebouças, 3000, no centro de Sumaré. Informações pelo telefone 99649-1396.

