Sjón lança romance ambientado no século 17, mas que traz problemas atuais

Não se engane com o olhar correto do sujeito – na história desse homem bem vestido socialmente, há um músico punk que, na juventude, criou o Medusa, em 1979, grupo de artistas que adorava Kraftwerk e David Bowie e que foi pioneiro no uso mais agressivo dos sintetizadores. “Fomos pioneiros em meu país”, comenta, com orgulho mal disfarçado, o islandês Sigurjón Birgir Sigurõsson, ou simplesmente Sjón (pronuncia-se “chion”), como ele passou a assinar ao assumir, de vez, a carreira de escritor, no início deste século 21.

Sjón é um dos destaques da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, cuja 15.ª edição começa nesta quarta-feira, 26. Ele participa da mesa Mar de Histórias, ao lado do carioca Alberto Mussa, às 17h45, no sábado, 29. Um encontro que promete ser promissor – enquanto Mussa utiliza com habilidade da ficção para recuperar a história do sincretismo do Rio de Janeiro, Sjón volta ao século 17 em seu romance Pela Boca da Baleia, lançado no País pela Tusquets. Em caminho paralelo ao do brasileiro, o islandês viaja ao ano de 1635 para acompanhar a trajetória de um velho curandeiro, Jónas Pálmason, que recorda passagens dramáticas de sua vida, como as mortes de três de seus filhos, o exorcismo de um cadáver ambulante e o triste fim de um grupo de baleeiros espanhóis, massacrados pela população de uma vila pesqueira.

Sjón estabeleceu-se como escritor no início dos anos 2000, ainda que não abandone totalmente a música – além da experiência com o Medusa, ele estabeleceu uma parceria com o nome artístico mais reluzente de seu país, a cantora Björk. Junto, a dupla participou do filme Dançando no Escuro, do dinamarquês Lars von Trier, em 2001: ela interpretando e cantando, ele como autor da trilha sonora, pela qual concorreu ao Oscar daquele ano.