S.Bárbara promove ‘Férias nas Bibliotecas’ durante o mês de julho

Julho é o mês das férias escolares, e enquanto muitos pequenos comemoram o tempo livre das escolas, os pais buscam formas de entretenimento para não deixar o tédio tomar conta do período. E nada melhor do que aliar o entretenimento com a educação. O projeto “Férias nas Bibliotecas”, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, visa justamente promover atividades que sejam divertidas e também tragam o conhecimento aos jovens.

A programação do projeto começa nesta segunda-feira, e segue até o dia 28 de julho. As atividades serão realizadas na Biblioteca Maria Aparecida de Almeida Nogueira, no Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, e na Biblioteca Neide Crócomo, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) das Artes. Para participar, não é necessária realizar a inscrição com antecedência, basta comparecer no horário da atividade.

O projeto visa incentivar a leitura, e busca aproximar as crianças das bibliotecas da cidade, aumentando o seu contato com os livros e tornando-a frequentadora dos espaços mais próximos das suas casas. Ao longo do mês, serão realizados nos espaços culturais ações de contação de histórias, que serão comandadas pela profissional Wal Baseio e pelos membros da Companhia Xekmat, que ficam encarregados dos espetáculos infantis, bingo literário, brincadeiras e artesanato, tudo voltado ao pequeno público.