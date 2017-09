Raquel Alves lança livro no Parque Ecológico

Uma história sobre coragem, sensibilidade e transformação. Estes são os ingredientes de “Crisálida, a Cigarra que Gostava de Primavera”, o primeiro livro infantil de Raquel Alves, filha do renomado escritor e educador Rubem Alves, que será lançando neste domingo, no Parque Ecológico de Americana, durante o projeto Leitura com Pipoca. O evento tem início às 10h e contará com a presença da escritora para a contação da história do livro. A entrada é gratuita.

A obra é dedicada a seu pai Rubem Alves, autor de 44 livros infantis. Destes, sete são dedicados à filha, como o “Como Nasceu a Alegria” (1984), que conta a história de uma pequena rosinha que teve a pétala cortada por um espinho enquanto crescia – uma alusão à menina que nasceu com lábio leporino.

“Meu pai me ajudava em muitas questões através da literatura. Eu me vejo muito em ‘Crisálida’. A minha vida sempre me demandou muita coragem para algumas coisas, sensibilidade para não ficar uma pessoa amarga e, quando a gente fala da Primavera de dentro, estou falando de beleza de alma, que é o mais importante na vida”, afirma a escritora.

LEIA TAMBÉM: Sjón lança romance ambientado no século 17, mas que traz problemas atuais

Durante o evento de lançamento de “Crisálida”, em Americana, será realizado o relançamento da obra “Como Nasceu a Alegria”. Este será o terceiro título de Rubem Alves, reeditado pela editora Adonis. “Ele começou a escrever livros infantis quando eu nasci, e eu comecei a escrever quando ele faleceu”, acrescenta Raquel. O escritor faleceu aos 80 anos, em 2014.

“Espero que este [Crisálida] seja o primeiro de muitos, mas vamos fazer uma coisa de cada vez”, ri ela sobre a possibilidade de uma futura coleção literária voltada ao público infantil.

Além de Americana, a programação de lançamento de “Crisálida, a Cigarra que gostava de Primavera” inclui contação de história e palestra na Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi Campinas, no dia 15, às 19h30; e sarau temático no Instituto Rubem Alves, no dia 21, às 20h.

ACONTECE

Raquel Alves lança o livro “Crisálida, a Cigarra que Gostava de Primavera” neste domingo, às 10h. A entrada é gratuita. O Parque Ecológico fica na Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga.