Prêmio São Paulo de Literatura revela 20 finalistas

O Prêmio São Paulo de Literatura, promovido pelo governo do Estado de São Paulo, divulgou nesta sexta-feira, dia 1º, os 20 finalistas de sua décima edição. Entre as dez obras que concorrem ao prêmio de melhor romance do ano, nove foram editadas pelo Grupo Companhia das Letras, e apenas uma é de autora mulher. Essa categoria paga R$ 200 mil.

Entre os finalistas estão Silviano Santiago, Bernardo Carvalho, Michel Laub, Ricardo Lísias e Maria Valéria Rezende.

Cinco autores disputarão outros R$ 100 mil na categoria autor estreante com mais de 40 anos, e outros cinco estão concorrendo a prêmio de igual valor na categoria estreante com menos de 40 anos.