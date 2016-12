Pesquisa registra pequeno aumento de leitores no Brasil

Foto: Divulgação

De acordo com a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, organizada pelo Instituto Pró-Livro e divulgada no último dia 18 de dezembro, 104,7 milhões de brasileiros leram pelo menos algumas páginas de um livro nos últimos três meses de 2016. O número equivale a 56% da população acima dos cinco anos de idade do País, e demonstra um aumento significativo desde a última vez que a mesma pesquisa foi divulgada, quando apontou que o total era de 50% da população brasileira.

A média de leitura se mantém praticamente a mesma: o índice aumentou de quatro livros, em 2011, para quase cinco (4,96) atualmente. Ainda de acordo com a nova pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, 30% dos entrevistados declararam que nunca compraram livros na vida, já 50% indicaram o empréstimo de livros, de familiares, conhecidos ou em bibliotecas, como o meio principal para acesso às obras. As lojas físicas e digitais representam 43%, e 23% tem acesso aos livros somente quando são presenteados.

Mais uma vez, a internet aparece como norteadora de um segmento cultural. Assim como no cenário musical, muitos usuários têm realizado leitura pela rede. Leitura de notícias e informações gerais é um hábito de 52% dos entrevistados; estudos e pesquisas para trabalhos escolares justificaram 35% dos acessos. A leitura de livros ocupa a sexta posição deste ranking da literatura online, com 15%. A faixa etária dos entrevistados que mais acessam a internet para leitura de livros é a de 18 a 24 anos.

Destaques. “Harry Potter” marcou o ano de 2016, pelo lançamento do oitavo livro da saga de J.K. Rowling, “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”. A obra foi lançada editada como peça de teatro, na Inglaterra, e apresentada em livro, no idioma original, em 30 de julho. Chegou às prateleiras em português em 31 de outubro e, desde então, segue no topo das listas semanais de livros mais vendidos. De acordo com o site “PublishNews”, que faz a listagem dos livros mais vendidos, entre os dias 12 e 18 de dezembro, foram contabilizados 14,2 mil exemplares no Brasil.

Outro grande lançamento, desta vez nacional, se destaca nas listas semanais. “O Homem Mais Inteligente da História”, de Augusto Cury, chegou às prateleiras também em outubro e tem avançado posições rumo ao primeiro lugar, com 13,4 mil exemplares vendidos entre 12 e 18 de dezembro. Ainda segundo o “PublishNews”, na penúltima semana de dezembro, os livros do gênero autoajuda saltaram de 32,3 mil exemplares vendidos na semana anterior para 41,1 mil.

Entretanto, até o fechamento desta edição, segundo a listagem do “PublishNews”, nem “Harry Potter”, nem Augusto Cury conquistaram o primeiro lugar na lista dos mais vendidos de 2016. O mais vendido no País foi “Como Eu Era Antes de Você”, de Jojo Moyes, com 346,1 mil exemplares. A autora também conquistou o terceiro lugar da lista, com a obra “Depois de Você”, que vendeu 223,6 mil exemplares.

Foto: Divulgação

Mais vendidos de 2016

Confira quais foram os livros mais vendidos este ano entre os brasileiros:

1º

“Como Eu Era Antes de Você” – 346,1 mil

2º

“Ruah” – Padre Marcelo Rossi – 228,2 mil

3º

“Depois de Você” – 223,6 mil

4º

“O Diário de Larissa Manoela” – 172,3 mil

5º

“Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” – 153,2 mil

6º

“AuthenticGames” – 142,1 mil

7º

“Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares” – 129,4 mil

8º

“Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século” – 126,2 mil

9º

“A Coroa” – 108,6 mil

10º

“Muito Mais Que 5inco Minutos” – 103,2 mil Foto: Marcelo Nakano / Divulgação

Barbarense venceu Prêmio SP de Literatura em 2016

Em 2015, o escritor Marcelo Maluf, de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou bons resultados logo no lançamento do livro “A Imensidão dos Carneiros” (Editora Reformatório). Com a obra que marcou sua estreia na literatura, ele foi indicado ao APCA (Associação Paulistra de Críticos de Arte) de melhor romance. Maluf não venceu o APCA, mas conquistou outro importante reconhecimento na literatura nacional.

Em outubro deste ano, foi contemplado com o Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria estreantes +40. Segundo o júri, “a obra do escritor barbarense é um “romance ao mesmo tempo delicado, sobretudo na linguagem, e forte, na ideia de que toda tragédia perpetua, ainda que de forma não aparente”. Além disso, Maluf também foi indicado ao 58º Prêmio Jabuti, na categoria romance. Com isso, Maluf consagrou o título de um dos mais importantes lançamentos literários nacionais da nova geração. “A Imensidão Íntima dos Carneiros” foi baseado nas memórias da infância e da adolescência do autor, que cresceu em Santa Bárbara d’Oeste, e hoje está radicado em São Paulo.