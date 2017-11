Oficina baseada em ‘Dom Quixote’ ocorre em Sumaré

O programa Ler é Uma Viagem desembarca em Sumaré nesta quarta-feira para realizar a oficina-performance gratuita “Dom Quixote Entre Cartas”. A atividade ocorre no Cefems (Centro de Formação de Educadores Municipais de Sumaré) em dois horários: das 9h às 12h, e das 14h às 17h. Os interessados em participar devem manifestar interesse pelos e-mails elida@lereumaviagem.com.br ou producao.sabrina@lereumaviagem.com.br, ou pelo telefone 3883-3815. Foto: Daniela Noronha / Divulgação

O “Ler é Uma Viagem” foi idealizado por Élida Marques em 2003 e visa desenvolver sessões de leitura com música ao vivo e interatividade, para estimular a descoberta da leitura entre crianças, jovens e adultos do País. Nesta edição em Sumaré, oficina “Dom Quixote Entre Cartas” promete conduzir os participantes por uma viagem pela obra do autor espanhol Miguel de Cervantes. A atividade é focada em educadores, artistas, mediadores de leitura e outros interessados na formação de público.

LEIA TAMBÉM: Amantes da literatura voltam a se reunir em clubes

Além da apresentação da obra clássica de Cervantes, será realizada a contextualização dos dois volumes que contam as aventuras de Dom Quixote e Sancho Pança. “Durante o encontro, convidamos a plateia a participar da leitura compartilhada de diversos trechos, e a encenar uma das suas aventuras”, explica Élida, que se apresenta acompanhada de um músico e um arte-educador.