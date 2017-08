O premiado escritor que não se vende

Paul Beatty é um sujeito que luta contra as aparências. Primeiro americano a vencer o Man Booker Prize, em 2016, depois que o principal prêmio literário do mundo anglófono abriu para todos autores de língua inglesa, Beatty ascendeu ao panteão dos escritores conhecidos em todo planeta, mas o glamour não afetou seu humor. “Nos Estados Unidos, o prêmio ainda é pouco conhecido. Ou seja, continuo sendo o mesmo por lá”, disse Beatty ao jornal “O Estado de S. Paulo”, em Paraty, sorrisinho no canto da boca, com um tom convincente em cada palavra.

Beatty estará nesta quarta, 2, a partir das 19h30, no Centro Cultural São Paulo para falar sobre seu livro premiado, O Vendido (Todavia). Também conversa com a pesquisadora Djamila Ribeiro sobre literatura, raça e identidade. O encontro vai terminar com uma apresentação do rapper e poeta Rincón Sapiência.

Uma rara oportunidade para se conhecer o autor de um livro original. Afinal, o leitor é surpreendido a cada página graças a um humor incomum, por vezes cruel. “Pode ser difícil de acreditar vindo de um negro, mas eu nunca roubei nada” são as frases que abrem o livro e já dão o tom do que virá em seguida. O narrador é um morador de uma cidade próxima a Los Angeles que, depois de algumas reviravoltas, se transforma em dono de um escravo idoso, chamado Hominy, ex-ator mirim da série de curtas Os Batutinhas.