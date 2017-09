No Brasil, e-books representam apenas 1% do mercado

Eles eram vistos como a próxima grande revolução na indústria editorial, mas acabaram nadando demais para morrer na praia: os e-books, livros distribuídos de maneira digital por meio de tablets, smartphones, computadores ou e-readers, ainda representam uma fatia muito baixa do mercado, enquanto a publicação de livros físicos só aumenta.

A edição 2017 do “Global eBook: a report on market trends and developments”, um relatório sobre tendências e desenvolvimentos do mercado de livros, mostra que, em todo o mundo, 6,89% das unidades comercializadas pelas editoras de interesse geral em 2016 eram e-books, o que representou 3,16% do faturamento delas. No Brasil, não há dados profundos sobre a venda de publicações digitais, mas a estimativa é de que elas representem apenas 1% do mercado.

Outra pesquisa, publicada no ano passado pelo Pew Research Center concluiu que, nos Estados Unidos, quando uma pessoa decide comprar um livro, é mais provável que seja um livro impresso do que um e-book: em 2016, 65% dos norte-americanos leram um livro impresso, mais do que o dobro dos que leram um e-book (28%).