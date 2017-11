Neil Patrick Harris lança seu primeiro livro infantil

Foto: vagueonthehow on VisualHunt - CC BY

Neil Patrick Harris acaba de lançar sua mais nova empreitada na área da literatura: o ator escreveu um livro infantil, “The Magic Misfits”. A publicação começou a ser vendida na terça-feira, 21, nos Estados Unidos, mas ainda não se sabe se a obra será traduzida para o português.

O livro conta a história do mágico de rua Carter, que, junto com um grupo de mágicos, vai tentar impedir o vilão B. B. Bosso de jogar um feitiço que faria todos os habitantes de New England dormirem para sempre. O livro é o primeiro de uma série de quatro publicações.

Harris já escreveu um livro antes, com a biografia “Neil Patrick Harris: Choose Your Own Autobiography” (algo como Escolha sua própria Autobiografia), mas essa é a primeira vez que o ator escreve para crianças.