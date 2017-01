Mulheres lutam por espaço na literatura brasileira

A participação das mulheres na literatura está aumentando no Brasil, e isso se deve não só pelo aumento das frequências dos debates sobre feminismo, mas também pelo movimento da literatura marginal. “A primeira vez que as mulheres apareceram numa antologia marginal foi em 2004, na coleção ‘Literatura Marginal’, da Caros Amigos. De lá pra cá, mapeei 61 antologias de literatura marginal e identifiquei uma lacuna de 21% no número de participação feminina se comparada aos homens, isso contando com nove antologias organizadas exclusivamente por mulheres”, observa a jornalista Jéssica Balbino, que é mestre em Comunicação pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e desde 2014 promove o projeto “Margens – Quem São as Mulheres da Literatura”.

Uma das observações de Jéssica nesta pesquisa foi que, com a maior presença das mulheres na literatura, elas deixaram de participar como convidadas dos eventos, e passaram a criar os seus próprios encontros. Esta tendência se comprova com o “Sarau das Pretas”, em atividade desde o ano passado em São Paulo, que realiza edição em Campinas nesta quarta-feira. O evento será realizado às 20h na entidade do Sesc (Serviço Social do Comércio), com entrada gratuita. O sarau reflete não só sobre a mulher, mas também sobre a cultura afro, a partir da presença das escritoras e percussionistas Jô Freitas, Débora Garcia, Elizandra Souza, Thata Alves e Thaissol. Foto: Divulgação

Jéssica justifica este aumento da participação feminina pela sua representatividade. “Hoje, as mulheres criaram seus próprios eventos e tem brilhado nestes espaços, ampliado o público, atingindo várias outras esferas. Se você só vê homens fazendo, acha que aquilo não é coisa para mulheres. Mas, quando você vê que existe um sarau de mulheres, você entende que pode ser parte e que vai ser acolhida na maioria das vezes”.

A poetisa Letícia Quirino, de Americana, também começou sua carreira em 2014. “Embora eu escreva desde pequena, foram esses saraus que me fizeram ver que a poesia não se limita aos clássicos, e como eu sentia necessidade de expressar minhas dúvidas e críticas diante das coisas absurdas que aconteciam na sociedade, me identifiquei logo no primeiro contato”, lembra. “A ‘real’ é que as mulheres sempre escreveram, mas nunca tiveram espaço, pelo menos não de forma igualitária”, relata.

O ponto de partida para imersão de Letícia na poesia foi quando ela assistiu à declamação de Luz Ribeiro. “Mas sou também apaixonada pelo ‘trampo’ da Elisa Lucinda, em especial pelo poema “Lua Nova Demais”, pela Carolina Maria de Jesus, que foi a personificação da força e resiliência, e pelas poetisas incríveis Mel Duarte e Luz Ribeiro. Além desse formato, me inspiro bastante nas mulheres que representam dentro do hip hop, como a Issa Paz, Livia Cruz, Brisa Flow, Taz Mureb e mais um monte”, cita a americanense. Foto: Reprodução/ Facebook

Números

No início do mapeamento “Margens – Quem São as Mulheres da Literatura”, a jornalista e mestre em Comunicação Jéssica Balbino conseguiu listar o trabalho de 425 autoras em seis meses. “No mapeamento, podemos destacar que a maior parte das escritoras que responderam ao questionário residem no Sudeste, que é a região com a menor taxa de analfabetismo no Brasil”, analisa Jéssica. “Só em São Paulo, estão localizadas 193 das 425 autoras, o que representa 45,5% do total, seguidas de 44 no Rio de Janeiro, 39 em Minas Gerais e 11 no Espírito Santo. Ainda no mapa temos 29 no Paraná, 16 no Distrito Federal, 13 na Bahia e 13 no Pernambuco, por exemplo”.

Outra curiosidade do seu mapeamento é que a maior parte das autoras publicou suas obras por editoras, ainda que por selos pequenos, o que representa 176 do total de entrevistadas, e de forma independente, equivalente a 67 autoras. “Até o fechamento da pesquisa, 182 não tinham publicado, mas isso vem mudando. Quando você vê uma mulher lançando um livro e você também escreve, você se reconhece nela e entende que também pode publicar”.

No último dia 17, foi lançada a antologia bilíngue “Letras e Becos”, a qual Jéssica defende como um grande avanço para o segmento. “Ela conta com poemas traduzidos para o inglês. É a primeira vez que isso acontece e o que me deixou muito contente foi que, também pela primeira vez, há equidade de gênero. São nove homens e nove mulheres na obra!”. Foto: Okmestre Entretenimento Hip-Hop

Sarau das Pretas

Confira a entrevista com uma das idealizadoras do projeto, a poetisa Débora Garcia

LIBERAL – Quando e como surgiu o Sarau das Pretas?

DÉBORA GARCIA – O Sarau das Pretas surgiu em março de 2016 através de um convite que recebi do Sesc Pompéia, em São Paulo, para produzir um sarau em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Enquanto mulher negra, vi nesse convite uma oportunidade de desenvolver uma atividade protagonizada por mulheres negras, que geralmente são invisibilizada nesses espaços.

A ideia foi reunir mulheres com linguagens diferentes, mas complementares, para falar do feminino, feminismo, cultura e ancestralidade negra. Eu, Elizandra Souza e Thata Alves somos poetas, Jô Freitas é atriz e dançarina, Taissol é percussionista de tradição jongueira. Assim construímos a nossa identidade, uma combinação que deu muito certo.

A atividade mobilizou um grande público que, ao final, já nos questionava sobre a data do próximo sarau. Diante desse retorno ficou evidente para nós a existência de uma lacuna e a demanda por uma atividade que desse vez e voz às mulheres negras, no cenário de saraus. Então decidimos seguir, circulando por diversos espaços, pois não somos um sarau territorial.

LIBERAL – Qual o principal objetivo deste evento?

DÉBORA GARCIA – O Sarau das Pretas tem por principal objetivo pautar o protagonismo das mulheres negras. O coletivo é formado cinco mulheres que já tem uma vivência no cenário de saraus, que ainda é majoritariamente masculino. Mesmo nos espaços periféricos ainda encontramos resistência em poder protagonizar as nossas demandas e temáticas, pois o machismo e o racismo são estruturantes em nossa sociedade. Então, sempre precisamos travar embates para podermos nos colocar nesses espaços.

Para nós, integrantes, têm sido um espaço de fortalecimento e constantes desafios; pois nós produzimos, vendemos e executamos o nosso trabalho, o que nos faz constatar que somos capazes de realizar um trabalho primoroso, e isso é muito simbólico, porque crescemos sendo desencorajadas, levadas a acreditar que não temos potencial, ou que sempre precisaremos de uma mão masculinas para nos conduzir. Hoje sabemos que é diferente.

É importante destacar que nosso sarau é um espaço aberto à participação de todos, homens e mulheres, de todas as etnias, mas é importante que as pessoas que venham, estejam cientes de que esse é um espaço de fala das mulheres negras, e não vejam nisso uma forma de “racismo às avessas” – até mesmo porque isso não existe, mas sim um lugar onde somos protagonistas, apenas.

LIBERAL – Vocês já sofreram preconceito em outros eventos literários? Se sim, como ocorreu?

DÉBORA GARCIA – Nós, mulheres negras, sofremos, cotidianamente preconceito étnico e de gênero. O meio literário, assim como o artístico é essencialmente masculino e branco, e esses preconceitos acontecem pelo simples fato de nos negarem a oportunidade de estarmos nesses lugares, como aconteceu com a FLIP 2016, que trouxe a temática da literatura produzida por mulheres. No entanto, na vasta programação, não houve espaço para a literatura produzida por escritoras negras. E nós causamos, brigamos, pautamos essa ausência, pois escrevemos e somos muitas, mas nos negam esse espaço. Quando há a perspectiva da inclusão de mulheres, a mulher naturalmente incluída é a branca, enquanto nós, mulheres negras, temos que brigar por esse espaço. A nossa representatividade é sempre muito pequena, quando não, inexistente, e sendo assim, não conseguimos pautar a nossa perspectiva, não conseguimos estar nesses lugares em condições de igualdade. Na minha opinião, a invisibilidade é a consequência mais perversa do preconceito, pois nega a nossa existência.