Escritores lançam livros baseados em “seus pensamentos”

Foto: Divulgação

Um paulistano que se encantou por Americana, e um americanense que não nega o seu carinho pela cidade. O que eles têm em comum? A intimidade com o universo literário e a vontade de, pelas letras, transmitir suas reflexões próprias. Angelo Asson, de São Paulo, apresenta a coletânea “Coisas da Vida… Minha”, que foi um dos destaques da Flaam (Feira Literária e Artística de Americana), no fim do último mês de outubro. E o autor local Alan de Campos apresenta “Faça a Vida Valer a Pena – Um Convite à Reflexão”, lançado na Nobel do Tivoli Shopping também no mês passado.

Campos, que além de escritor é graduado em Filosofia e atua como docente e palestrante, teve a ideia de lançar o livro “Faça a Vida Valer a Pena”, em meados de 2014, após a divulgação do seu primeiro trabalho publicado, “Transfor(amar) Para Ser Feliz – Histórias de Reflexão”. “O livro surgiu do desejo de fornecer algo que pudesse auxiliar as pessoas em sua caminhada existencial”, conta ao LIBERAL. A nova obra chega às prateleiras em versão física, pela Garimpo Editorial.

A publicação é composta por contos ficcionais, sendo que cada um possui um enredo criado com vistas a convergir em uma impactante reflexão, conforme explica Campos. “Meu principal objetivo com o livro é conduzir o leitor a um profundo exame acerca da vida – esta que vivemos no presente momento –, que é curta e finita, e que por isso precisa valer a pena, pois uma vida não examinada não vale a pena ser vivida”. Informações sobre a obra e detalhes da carreira do autor estão no site www.alandecampos.com.