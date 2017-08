Livro narra as aventuras de guarda-chuva abandonado

Um jovem guarda-chuva, esquecido numa lojinha, é o protagonista do livro “Guarda-chuva? Guarda-chuva!”, novo lançamento da Editora Adonis. Escrito pelo dramaturgo e biólogo Roberto Basílio de Matos e com ilustrações de Paulo R. Masserani, a publicação mostra a relação do objeto que ganha vida e é adorado por Pingo e sua família. A obra apresenta aos pequenos uma mensagem positiva e de conservação do meio ambiente.

“Sempre me interessei por histórias e pela arte. Comecei estudando Biologia e me agradava saber como os seres vivos se desenvolviam, seu comportamento… Escrevia sobre isso e também desenhava”, explicou Matos. Nas páginas da publicação, o escritor apresenta também os diferentes nomes que o objeto recebe nos mais diversos idiomas e brinca com a sonoridade das palavras. Foto: Divulgação

A ideia por trás de “Guarda-chuva? Guarda-chuva!”, no entanto, surgiu quando o autor escrevia uma outra obra. “Eu estava escrevendo um romance, ainda inédito, e um dos capítulos falava de uma pequena loja no centro de São Paulo. Lembrei-me então de uma lojinha de guarda-chuvas antiga, que eu via sempre fechada enquanto caminhava pelo centro, na época em que me mudei para a capital. Imaginei que lá estariam todos os guarda-chuvas perdidos da cidade”, explicou Matos.