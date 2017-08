Jornalista lança livro com bastidores de acidente aéreo

O acidente aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense, ocorrido em novembro do ano passado, é considerado a maior tragédia esportiva brasileira. Quando se preparava para descer no aeroporto de Medelín, na Colômbia, a aeronave da LaMia caiu, matando 71 pessoas, entre dirigentes e jogadores do time catarinense, além de jornalistas e equipe técnica que fariam a cobertura da final da Copa Sul-Americana. Apenas seis pessoas sobreviveram, entre elas, o locutor esportivo Rafael Henzel.

O jornalista relembra a história da equipe, a viagem, o acidente e a luta para voltar à vida normal no livro “Viva Como Se Estivesse de Partida”, da editora Principium. Na obra, o autor apresenta um relato repleto de otimismo, além de expor lembranças dos momentos que antecederam o acidente. Foto: Divulgação

“Eu me lembro de tudo”, comentou o jornalista, em entrevista ao LIBERAL. “Só não lembro do momento da pancada em si, mas as imagens, até o último segundo antes do acidente, são muito claras. Depois de acordar, lembro de estar no mato, apenas um sobrevivente numa equipe que contava com 21 jornalistas e técnicos”, comentou o autor, que só foi se dar conta do tamanho da tragédia no dia seguinte, quando já estava no hospital.