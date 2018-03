J.K. Rowling responde fã que afirma ter depressão

Além de construir mundos e histórias fantásticas, a escritora J.K. Rowling costuma dar conselhos aos seus fãs. Ela já incentivou uma internauta que disse ter dificuldades para escrever e agora encorajou uma pessoa que afirmou estar depressiva.

“Arrastando-me através de outro grave ataque de depressão e relendo a série Harry Potter para fortalecer o meu patrono. Um milhão de agradecimentos a J.K. Rowling pela fuga mágica que está sempre lá quando é necessário”, escreveu Sally Burns.

Em menos de 20 minutos, J.K. respondeu ao tuíte. “Essas histórias salvaram a autora também. Nada me faz mais feliz do que pensar que elas vão ao mundo para fazer o mesmo por outras pessoas. Mantenha esse patrono poderoso”, escreveu.

Foto: DigitalMajority - on Visualhunt.com CC BY-NC-SA

Pouco depois, uma fã perguntou à escritora quais livros ela procura quando passa por um momento difícil. “Eu cresci com suas histórias e elas sempre me ajudaram a passar por momentos difíceis, mas além das suas próprias histórias, eu me pergunto quais livros você procura quando está passando por um momento difícil”, questionou Sara na rede social.

J.K. Rowling também não demorou em responder. “Para falar a verdade, quando estou realmente estressada ou sobrecarregada, eu escolho biografias de pessoas que levaram vidas turbulentas. Acho que é calmante e inspirador ler sobre pessoas que já suportaram (pressões) e superaram”, respondeu.