Inscrições para prêmio de literatura começam nesta terça

Têm início nesta terça-feira (12), as inscrições para o Prêmio Professor Escritor 2017, a ser realizado pela APL (Academia Paulista de Letras), em parceira com a Prefeitura de Hortolândia. As inscrições vão até as 16h30 do dia 11 de outubro.

Podem participar professores, educadores e gestores das escolas municipais em efetivo exercício das funções. Interessados em enviar trabalho já podem consultar o Regulamento do concurso, publicado na íntegra na edição n° 74 do Diário Oficial Eletrônico de Hortolândia.

Inédito, o Prêmio tem como slogan “Hortolândia, Território do Saber” e visa estimular os hábitos de leitura e de escrita, além de descobrir novos talentos da literatura, entre os profissionais da rede municipal de Ensino. O Prêmio foi anunciado pelo presidente da APL, o professor e escritor, Gabriel Chalita, durante a abertura do 1º Seminário de Inovação, Ciência e Tecnologia, promovido em junho pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.