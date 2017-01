HQs passam ilesas em meio à crise econômica

Em 30 de janeiro de 1869, foi publicada a primeira tirinha brasileira, intitulada “As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, do cartunista Ângelo Agostini, para a revista “Vida Fluminense”. Esta foi a primeira expressão em quadrinhos do País, por isso, na data é celebrado o Dia do Quadrinho Nacional.

Segundo o cartunista José Alberto Lovetro, o Jal, que é presidente da ACB (Associação dos Cartunistas do Brasil), o segmento de HQs (história em quadrinhos) não teve crise, na contramão dos demais setores do mercado editorial no Brasil. Ele justifica que ocorreram 2 mil lançamentos no País em 2015, e a média se manteve em 2016, apresentando um crescimento de 20% em relação a 2014, quando 1,4 mil novas publicações foram registradas. Foto: Divulgação

No Brasil, quando se fala em HQs (história em quadrinhos), o principal nome que vem à mente é Maurício de Souza e a sua famosa “Turma da Mônica”. A obra do cartunista movimenta, entre seus diversos produtos, mais de R$ 2 bilhões por ano, em 30 países. Este “império” das artes gráficas começou em 1959, com a publicação do personagem Bidu, em tiras no jornal “Folha de S. Paulo”. Hoje, são mais de 300 personagens.

O orientador cultural da Biblioteca Municipal de Americana, Leonardo Luciano, ressalta que no acervo da instituição existem poucos quadrinhos além dos da Turma da Mônica, pois a procura por outras opções também é baixa, e os quadrinhos ainda são caros no Brasil (os exemplares variam entre R$ 15 e R$ 200). “Estava assistindo um documentário sobre quadrinhos, onde o Maurício dizia que quando começou a revista da Turma da Mônica jovem, seria somente uma brincadeira com traços de mangá. Hoje já é o mangá não-japonês mais vendido do mundo!”, destaca Luciano.

Por ser uma vertente gráfica que agrada muito aos jovens, a Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, decidiu incluir as HQs no planejamento de ensino dos alunos do Núcleo de Educação Integrada. Os docentes envolveram os quadrinhos nas abordagens de diversas competências, e também abordaram situações do dia a dia nas histórias. “Os quadrinhos atingem muitas crianças e adolescentes. Nós vemos muitos jovens aqui lendo mangá! Então este é um meio de comunicação simples, que passam mensagens para este público”, explica Vanessa Juliato, Coordenadora Pedagógica do Núcleo de Educação Integrada. Foto: Divulgação - Romi Carlos

Americanense tem projeto de HQ aprovado pelo Proac

O projeto de HQ (história em quadrinhos) “Desastres Ambulantes”, do ilustrador Romi Carlos, de Americana, foi contemplado pelo Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo) Editais. Além dele, outros 11 artistas foram contemplados pela iniciativa. “A elaboração do projeto surgiu em um post que fiz em rede social, procurando por um roteirista para parceria, alguém que já tivesse um roteiro finalizado, para eu já trabalhar um conteúdo e enviar o projeto, que estava em seu último mês de inscrições”, lembra Romi. A partir disso, Romi encontrou o roteirista Guilherme Miorando, de Porto Alegre, com quem divide a iniciativa. “Desastres Ambulantes” tem dois personagens centrais, Lucio e Richardson, e a história se volta em torno de Lucio, cujo pai morre durante a Segunda Guerra Mundial. Até que, um dia, ele descobre pelo Tenente Brigadeiro, chamado Richardson, que seu pai está vivo. A partir disso, o personagem precisa lidar com diversas outras descobertas sobre o passado. Três páginas da HQ já foram entregues, e agora o ilustrador finalizará outras 37, que será baseada em tons de sépia. “E em 2015 desenhei outra HQ, de ficção científica’, lembra.