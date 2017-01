‘Frankestein’ ganha nova versão que celebra os 200 anos do clássico

Considerado um dos primeiros mitos dos tempos modernos, o clássico “Frankenstein, ou o Prometeu do Medo”, da inglesa Mary Shelley (1797 – 1851), está de volta às prateleiras. Para comemorar os 200 anos de sua conclusão, a editora Dark Side Books relançou a obra no Brasil no último dia 17 de janeiro em uma edição “deluxe”. A publicação é traduzida por Márcia Xavier de Brito e materiais complementares, como quatro contos de Shelley sobre a imortalidade, pesquisadas e traduzidas por Carlos Primati. Foto: Divulgação

Shelley concluiu “Frankenstein” em 1817, quando tinha 19 anos, e a obra passou a ser publicada no ano seguinte. Ela começou a escrever o livro em 1816, em um verão, quando dividiu uma casa na villa Diodatti, na Suíça, junto ao marido e diversos escritores ingleses, incluindo os renomados Lord Byron e John William Polidori. Entusiasmados pela leitura da edição francesa de “Fantasmagoriana”, coletânea de histórias sobre fantasmas, eles aceitaram o desafio de escrever um conto de terror cada, entretanto, Mary foi além e escreveu “Frankestein”. Curiosamente, ainda no encontro, Polidori deu origem ao “O Vampiro”, que serviu de inspiração para a criação do Drácula de Bram Stoker.

LEIA TAMBÉM: O retrato de uma geração frustrada

A nova edição de “Frankenstein” traz a mesma história do clássico original, em que o cientista Victor Frankenstein dá origem a um “monstro” que ganha vida em seu laboratório, após suas tentativas de reanimar tecidos mortos artificialmente. O “monstro” ganha consciência, vontade, desejo, medo, entre outras características humanas. “Frankenstein, ou o Prometeu Moderno” integra a coleção “Medo Clássico” da Dark Books, que também relançou uma coletânea com contos clássicos de Edgar Allan Poe. A coleção ainda relançará obras de Bram Stoke e H.P. Lovecraft.