Literatura

A Feira de Livros do Shopping Piracicaba segue em funcionamento no estabelecimento. O acervo pode ser conferido de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h, com entrada gratuita. O público poderá encontrar livros com preços a partir de R$ 5. Foto: Divulgação

O evento é organizado pela I2 – Livros e Eventos e segue aberto até dia 3 de janeiro. A feira está montada no corredor próximo às Lojas Americanas e traz livros para todas as faixas etárias, desde títulos infantis voltados à iniciação na leitura para bebês aos adultos e com foco no público da melhor idade.

LEIA TAMBÉM: Inscrições para cursos gratuitos do Senai terminam nesta quinta

ACONTECE: A Feira do Livro ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h, até o dia 3 de janeiro. A entrada é gratuita. O Shopping Piracicaba fica na Avenida Limeira, 722, Areião. Informações pelo telefone 3403-3833.