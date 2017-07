Espaço promove contação de histórias

Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto, de Americana, promove neste mês mais uma ação focada no público infantil. Em parceria com a Editora Adonis, o contador de histórias Vanderson Aranha realiza apresentações ao público todas as sextas-feiras, às 15h.

Durante o mês, serão apresentadas as histórias “Bichinhos Solidários” (Silvia Delázari), “Os Peixinhos Aventureiros” (Clóvis Coelho Rocha), “Amanda, a Vassoura Mágica” (Sérgio Lowchinovscy) e “O Lobo que Queria Ser Príncipe”, (Cícero Edno). Todas são obras de autores de Americana e região, que constam no acervo da Biblioteca Municipal e que também podem ser emprestados pelos visitantes.

A ação na Biblioteca Municipal integra o projeto “Muito Mais Histórias Para Você”, idealizado pela Editora Adonis, com intuído de levar literatura aos mais variados espaços. Este mês, a iniciativa percorre a Livraria Cultura do Shopping Iguatemi Campinas e também o Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.