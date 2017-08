Escritor reúne em livro crônicas e contos publicados em jornais

“Quatro crônicas que estão no livro saíram no LIBERAL, onde eu tive a felicidade de colaborar várias vezes”, relatou o escritor, que divide o trabalho de criação literária com a de funcionário da área da Educação.

O bom filho à casa torna, seja em corpo presente ou em pensamento. No caso do escritor Dil Gonçalves, esse retorno se deu na forma de um livro, “‘Enquanto Você Dormia”, que reúne crônicas, contos e uma lenda. A obra está sendo lançada de forma independente na região do Grande ABC, onde o autor está vivendo desde 2014. Mas os textos remetem ao tempo em que ele vivia em Americana, e publicada textos na imprensa local.

Como todo escritor brasileiro independente, Dil Gonçalves luta para ver sua obra mais conhecida por potenciais leitores. Por isso, as vendas de seu livro se dão na forma do corpo a corpo. Aliás, algo muito parecido com o que acontecia quando ele vivia aqui na RPT (Região do Polo Têxtil). “Vivemos o tempo do imediatismo e das facilidades do mundo moderno, em que os problemas podem ser resolvidos com um simples apertar de botão. Infelizmente não há botão que se possa apertar para transmutar o texto direto do livro para a nossa cabeça e, mesmo que houvesse, não seria a mesma coisa, porque ao folhear um livro, ficam pelo caminho os rastros de quem o leu”, resumiu o autor no prefácio da obra.

Mais informações e encomendas do livro pelo telefone (11) 2509-4436.

