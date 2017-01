Daniel Viana ministra curso no Sesc

O Sesc (Serviço Social do Comércio) Piracicaba realiza uma programação literária intensa em fevereiro. O primeiro evento será o curso “Poucas Palavras Portáteis – Escrita Criativa de Micronarrativas”, que será ministrado pelo escritor, ator e diretor teatral Daniel Viana. As inscrições para a atividade já estão abertas no site.

O curso acontece entre 1º e 9 de fevereiro, às quartas e quintas-feiras, às 19h. A atividade será gratuita e voltada ao público maior de 16 anos. Para participar não é preciso formação em Literatura, mas é importante gostar de escrever, ler e tenha familiaridade com a linguagem utilizada na âmbito cultural. As vagas são limitadas.

Foto: Márcio Salata

Durante os encontros com Viana, será desenvolvida a escrita criativa dos participantes, utilizando provocações como fotografia, relatos reais e ficcionais, observação do cotidiano, personagens e palavras. O escritor que ministra o curso é criador do projeto “Guardanapos Poéticos”, e autor dos livros “100 Contos por 10 Contos Trocados” e “Baseado em Causos Reais”. Viana desenvolve ainda trabalhos que unem a literatura com intervenções urbanas e conseguiu reconhecimento pelo trabalho onde criava poemas e em seguida os datilografava em papel colorido para presentear os espectadores.

Cardápio. Ainda em fevereiro, o Sesc promove atividades no espaço “Posso Ler?”, dedicado à literatura infantojuvenil, com funcionamento de terça a sexta-feira, às 13h30, e aos sábados e domingos, às 9h30. Também haverá no local o “Cardápio Literário”, com livros de contos, crônicas e poesia, além de revistas à disposição do público, entre 4 e 26 de fevereiro, com funcionamento aos sábados e domingos, às 10h. Mais detalhes sobre as atividades estão no site.

Acontece. O curso “Poucas Palavras Portáteis – Escrita Criativa de Micronarrativas” será ministrado por Daniel Viana entre 1º e 9 de fevereiro, às quartas e quintas, às 19h. A entrada é gratuita. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.

