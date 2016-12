Crimes de Richtofen e Nardoni são analisados em livro

Dois casos policiais comoveram o Brasil nas últimas décadas. Em 2002, o caso Richtofen chocou o País pelo fato da própria filha, Suzane, ter organizado a morte dos pais, com interesse na herança. Já em 2008, a morte da menina Isabella Nardoni também ganhou grande repercussão, principalmente quando o acidente foi descoberto: o pai e a madrasta da criança, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, foram condenados por terem jogado a menina do 6º andar de um edifício.

As histórias estão no livro “Casos de Família” (Dark Side Books), lançado no começo deste mês de dezembro pela criminóloga Ilana Casoy, que acompanhou os dois casos de perto. A pedido da editora, ela reuniu suas anotações particulares, nesta edição que inclui inéditos fac-símiles de seus cadernos secretos.

Foto: Divulgação

“As anotações foram escritas no calor dos fatos e trazem observações daqueles momentos. Algumas eu mesma reavaliei depois, mas é interessante mantê-las porque ali está claramente desenhada a minha linha de pensamento”, observa Illana na divulgação do livro. A autora é criminóloga e pesquisadora na área de Violência e Criminalidade.

Especializada em Criminologia pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Ilana tem treinamento em Investigação e Perícia Forense em Homicídios pelo U.S. Police Instructor Teams. Hoje ela é membro consultivo da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e também atua como consultora de séries e documentários para tevê e cinema.

Contradições. Seu novo livro apresenta os dois crimes de maneiras separadas. Em “Arquivo Richtofen”, são apresentados ao leitor os comportamentos de três assassinos.

A obra avalia as contradições e os erros dos criminosos, com destaque para o momento de descontrole do assassino Daniel Cravinhos durante a reprodução simulada do crime e o distanciamento de Suzane von Richtofen ao relatar os fatos. A obra traz a transcrição inédita do debate entre acusação e defesa do caso, com detalhes do julgamento que nunca foram publicados.

Já “Arquivos Nardoni”, se aprofunda em um dos casos criminais mais polêmicos da história do Brasil, que só foi solucionado após o trabalho da política técnico-científica. A autora reconstrói no livro os cinco dias de julgamento de Alexandre e Anna Carolina.

Na ocasião, Ilana colaborou com o Ministério Público na busca de provas periciais que confrontassem a versão do casal no tribunal. Hoje eles estão presos por homicídio.