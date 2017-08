Concurso estimula novos poetas em Santa Bárbara

Estimular a criação de poesia e a arte do teatro. Esse foi o principal objetivo do projeto “Recitar: A Palavra em Verso Vivo”, realizado pela primeira vez pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Santa Bárbara d’Oeste. Com encerramento previsto para esta sexta-feira (25), a partir das 19h30, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, o programa contou com a participação das escolas públicas e privadas do município. Foto: Imprensa-Divulgação

“Através das esquetes conseguimos ver a dedicação, o empenho dos alunos, professores e monitores que tiveram um tempo muito curto, porém apresentaram um trabalho belíssimo”, apontou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Esse projeto estimula a escrita, a leitura e a arte e faz com que nossos jovens e crianças aprendam a trabalhar em equipe para desenvolver uma única apresentação. A exibição no palco é reflexo desse trabalho em grupo”, ressaltou.

Incentivo. O Concurso de Encenação de Poesias é voltado aos estudantes barbarenses de escolas municipais, estaduais e particulares, englobando o Ciclo 1, Ensino Médio e Técnico e grupos barbarenses de teatro. De acordo com Felix, o objetivo da administração é realizar ações de incentivo à cultura e a arte aos jovens barbarenses. “O Recitar só tem a somar nesse desenvolvimento humano e estrutural do município”.