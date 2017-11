Coletânea reúne poetas da região

Foto: Divulgação

Obras de 11 poetas de Americana e região foram reunidas na coletânea “Meraki”, que surgiu como um projeto na faculdade e será lançado neste sábado no Espaço GNU, em Americana, a partir das 20h. O trabalho foi desenvolvido como o primeiro da Editora Tiosvaldinho, criado por designers também da região. A entrada é gratuita.

A coletânea surgiu como projeto para a disciplina de Design Editoral, área com a qual as designers graduadas pela Faal (Faculdade de Administração e Artes de Limeira) se identificam. São elas: Aline Garcia, de Nova Odessa; Larissa Alves, de Mogi Mirim; e Hilary Sass, de Americana. As estudantes queriam lançar uma obra autoral, por isso convidaram poetas participantes do sarau Parada Poética, de Nova Odessa, e também pessoas que recitaram em edições do projeto Desapaixonados, de Americana. O livro contém trabalhos de Allan Sacheto, Carla Dezan, Gabriel Cordeiro, Hilary Sass, James Ribeiro, Julio Cesar Oliveira, Letícia Quirino, Luiz Ariel, Paula Pazini, Taina Batalha e Vitor Goto.

Alma. O termo que batiza o projeto, “Meraki”, vem do grego e significa “fazer algo com alma, criatividade e amor”. A edição foi feita artesanalmente, e somente 15 exemplares foram produzidos no momento, somente para os envolvidos. “Por serem poetas com estilos e abordagem de escrita distintos entre si, decidimos fragmentar o livro em pequenos livretos, um de cada autor, dando o total de 11, todos costurados a mão. Os 11 livretos são guardados em duas luvas feitas manualmente com papel Kraft. O livro passou por dois processos de impressão, em Offset e Xilográfico, este último só foi possível por conta da parceria da editora com o Ateliê Nômade de Leme”, explicam as designers. Elas afirmam que já pensam em uma segunda edição para 2018, com tiragem de 150 a 200, cujo valor será de R$ 60 por obra.