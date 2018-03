Cantinho do Saber: da capoeira às letras

Há cerca de um ano, Reinaldo Ribeiro dos Santos iniciou seu projeto de aulas de capoeira no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Cardeal, no Jardim dos Lírios, em Americana. E foi no canto do espaço social, há quatro meses, que surgiu a biblioteca Cantinho do Saber, mantida pelos seus filhos Victor Hugo Ribeiro dos Santos, de 11 anos, e Maria Eduarda Ribeiro dos Santos, de 16. O projeto visa incentivar o hábito da leitura entre os moradores da comunidade periférica da cidade.

A ideia da biblioteca Cantinho do Saber surgiu quando Reinaldo trouxe ao projeto uma contadora de histórias, que ao final da apresentação, distribuiu livros às crianças. Victor então teve a ideia de doar seus gibis, e, junto ao pai, eles decidiram que, em vez de doarem, emprestariam as obras. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A iniciativa funciona durante as aulas de capoeira, às terças e quintas, das 18h às 21h, e aos sábados, das 11h ao meio dia. No dia da visita do LIBERAL ao projeto, havia 27 livros emprestados. Victor Hugo e Maria Eduarda anotam os dados pessoais de cada um dos leitores e fazem as fichas de controle de forma totalmente manual. A tecnologia é usada na divulgação do projeto.

Redes sociais

Foi graças às redes sociais que o Cantinho do Saber começou a ganhar forma. Uma das primeiras a contribuir com a biblioteca foi a professora de capoeira Nayara Miranda, a Corujinha, de 18 anos, que ao receber uma mensagem no WhatsApp, mobilizou seus contatos. Logo, Maria Eduarda passou a colaborar, criando perfis da biblioteca no Facebook e Instagram, onde são divulgados o catálogo. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O foco da biblioteca é melhorar a qualidade de vida dos moradores do Jardim dos Lírios e arredores. “Aqui vem criança que o pai está preso, que acaba sendo criada pelos avós. Tem outras que têm muito problema por falta de disciplina, e eu sempre pensava em algum jeito que pudesse melhorar isso”, ressalta Reinaldo.

A família Ribeiro dos Santos conta com brilho nos olhos sobre como a iniciativa já tem rendido frutos na comunidade. “Tem uma menina de sete anos que dizia que não gostava de ler. Agora, quase todo dia, ela pega livro!”, comemora Victor.

Maria Eduarda observa que, entre as obras mais emprestadas, estão as da série “Crepúsculo”, de Stephenie Meyer, e “O Morro dos Ventos Uivantes”, de Emily Brontë. As crianças e adolescentes buscam bastante as revistas da “Turma da Mônica Jovem”, uma das séries de Mauricio de Sousa.