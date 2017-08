Brasileiro é um dos mais conceituados desenhistas de HQ

“A exposição mostra a minha trajetória dentro da DC Comics até hoje, em mais de 10 anos de trabalho. São artes originais que conseguimos resgatar, e tem material muito antigo, um material que o público normalmente não tem acesso, como rascunhos, layouts de capa, etc. É uma exposição tanto para fãs dos quadrinhos quanto para quem quer seguir essa carreira, para curiosos, profissionais. Enfim, todos os gostos”, revelou o desenhista, num bate-papo com o LIBERAL.

Reis iniciou sua carreira aos 14 anos. Aos 16, foi para o estúdio de Maurício de Souza. “Foi como realizar um sonho. Foi uma grande escola e onde eu percebi que podia viver de quadrinhos”. De lá, não parou mais: foi para a Marvel e, já na DC Comics, participou de grandes projetos como “The New 52”, “Infinite Crisis”, “Blackest Night”, “Brightest Day”, “Multiversity” e, mais recentemente, na

reformulação “Rebirth”.

Alcance

Além de falar sobre a exposição, Reis também comentou sobre o acesso mais facilitado aos quadrinhos e como eles têm influenciado o cinema. “Hoje, é muito fácil ter acesso aos quadrinhos. Antes, eles eram vistos como coisa só para criança. É coisa de criança também, mas para todas as idades”.

Muito disso, segundo ele, se deve ao cinema. “Quadrinhos sempre foi fonte de ideias para o cinema, mas isso era escondido, com medo de preconceito do público. Nos últimos anos, começou-se a usar mais as histórias de super-heróis. Eu fico feliz e me sinto com 13 anos, vendo os personagens que eu desenhei”.

Acontece: A exposição “A Era Heroica: O Universo DC Comics” fica em cartaz até o dia 17 de setembro.

A entrada é gratuita. O Memorial da América Latina, na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo. Telefone (11) 3823-4732