Boldrini edita terceiro livro para crianças

Foto: Divulgação

O livro infantil “O Sumiço dos Tomates Mágicos” será lançado nesta quarta-feira, a partir das 9h, no Centro Infantil Boldrini, em Campinas. A publicação é a terceira do projeto “Histórias Contadas”, que tem o objetivo de ajudar no desenvolvimento das crianças atendidas pela instituição. Além do lançamento, o evento também vai contar com uma manhã de autógrafos de “O Príncipe que queria ser Carro”, segundo livro do projeto.

Os exemplares produzidos pelo projeto “Histórias Contadas” não serão comercializados, mas doados e utilizados no hospital para trabalhos no setor de pedagogia. Sucesso em 2015, o projeto foi idealizado pela Escola de Artes Pandora e pela Fábula Projetos Especiais, em parceria com o Boldrini.

A ideia é ajudar as crianças na unidade ambulatorial do hospital a construir uma história coletiva com ilustrações feitas por elas mesmas. Para formatar esse livro, os pequenos participaram durante dois meses de oficinas de contação, ilustração e construção de histórias.