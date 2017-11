Biblioteca tem 100% de seu acervo catalogado

A medida tem como objetivo manter o controle administrativo e bibliográfico do acervo, automoção da unidade e o acesso do conteúdo integral da coleção pelos usuários. Atualmente, a Biblioteca Municipal contém uma coleção de livros, cds, dvds, ebooks e áudiolivros. O material completo pode ser acessado na íntegra (conteúdo digital) pelo link: http://biblivre.hortolandia.sp.gov.br/Biblivre5/single/. Durante a busca, o internauta poderá recuperar os itens por tipo de material, autor, título, assunto ou autor.

A Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte”, em Hortolândia, está com seu acervo 100% catalogado. O trabalho, que durou três anos para ser executado pelos funcionários da prefeitura, possibilitará à população consultar via internet os mais de 15 mil títulos catalogados no espaço de leitura.

A Biblioteca Central optou por retirar do seu acervo obras desatualizadas, desgastadas pelo tempo ou por excesso de uso dos usuários. O material retirado foi substituído por obras mais recentes.

O horário de atendimento da Biblioteca Central é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte” (Biblioteca Central) fica na Rua Luiz Camilo de Camargo, 581, no Centro, dentro do Open Shopping. Mais informações pelo telefone 3887-1684.

Cadastro

O interessado em realizar o cadastro na biblioteca poderá comparecer ao local com uma foto 3×4 (recente), cópia do comprovante de residência e cópia de documento de identidade. Aos menores de 18 anos, será exigido uma foto 3×4 (recente), cópia de comprovante de endereço, cópia do documento de identidade, cópia do documento do responsável, autorização para menores retirada no balcão de referência da biblioteca.

O cadastro é realizado exclusivamente no Balcão de Referência da Biblioteca. Serviços de circulação como cadastro de usuários, renovações e empréstimos são realizados somente até 16h50. Não é permitida a entrada com bolsa, mochila ou pastas.