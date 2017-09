Bia Lessa oferece diversas leituras da rica obra de Guimarães Rosa

Para a inauguração do Museu da Língua Portuguesa, em 2006, Bia Lessa criou uma exposição sobre o sertão de Guimarães Rosa. Foi um deslumbramento, mas também abriu uma nova possibilidade. “Quando montei a mostra, algumas questões se apresentavam – a principal delas era como utilizar imagens sem que o significado do sertão de Guimarães ficasse reduzido a um único lugar. A opção, na época, foi trabalhar apenas com palavras, pois a construção da linguagem representa a própria construção do indivíduo”, conta ela, artista múltipla (cineasta, diretora de teatro e ópera, curadora) que volta agora ao infinito universo rosiano por novos caminhos: a cena mesclada com as artes visuais. Bia conduz o público na instalação/espetáculo Grande Sertão: Veredas, que estreia no sábado, 9, no Sesc Consolação.

Trata-se de um passeio intenso por uma das principais obras da literatura mundial. A grosso modo, a peça acompanha a saga do jagunço Riobaldo (Caio Blat) ao atravessar o sertão para combater seu grande inimigo, Hermógenes (Leon Goes). Riobaldo é o homem atormentado tanto pela dúvida sobre a existência do demônio como pela paixão inconcebível por alguém que julga ser outro homem, Diadorim (Luíza Lemmertz).

Ciente do tamanho do desafio, Bia Lessa promoveu uma verdadeira imersão na obra que é considerada a matriz do romance brasileiro, cercando-se do pensamento de críticos ilustres assim como de um grupo de atores nada homogêneo, mas igualmente informado da necessidade de uma entrega total. “Desde maio, quando começamos a ensaiar, eu tentei me desligar de tudo, preocupando-se apenas as palavras de Guimarães”, conta a atriz Luísa Arraes. “Há três meses, que acordo pensando em memorizar a poesia do texto e de como nós, atores, podemos oferecer algo a mais: a experiência sensorial do sertão”, completa Caio Blat.