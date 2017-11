Americanense conquista prêmio de literatura com livro infantil

Foto: Divulgação

A escritora americanense Cássia Viger foi a vencedora, na categoria de melhor livro infantil, do Troféu Literatura 2017, oferecido pela ZL Editora. A escritora venceu com o livro “Cutuca o Tucano”, lançado na Bienal do Livro do ano passado, em São Paulo, pela Scortecci Editora. “Fiquei surpresa ao receber esse prêmio, mas, ao mesmo tempo, muito feliz”, comemorou Cássia. O prêmio será entregue no dia 1º de dezembro, em um evento realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O Troféu Literatura 2017 ofereceu diversos prêmios em 14 categorias literárias. O livro “Os Fios do Anagrama”, de autoria da procuradora de Justiça aposentada Beatriz Helena, por exemplo, foi premiado como o melhor livro de contos. “É um prêmio que dá oportunidade para vários artistas, nos mais variados segmentos”, apontou a escritora americanense.

Em “Cutuca o Tucano”, Cássia mostra a história do tucano Trololó e de um grupo de pesquisadores chamado Os Manchas. “No enredo, Os Manchas e Duca, uma menina cheia de criatividade, conhecem um tucano, o Trololó, na Floresta Amazônica, que sofre bullying dos demais pássaros por não saber cantar. Ele usa um violão e faz muito sucesso, mas mesmo assim, não é totalmente feliz. Os Manchas, então, resolvem interferir e ajudar o animal. A história tem final feliz, mas serve para falar com as crianças sobre vários assuntos importantes”, ressaltou.