Americanense André Cia lança biografia de sua mãe

Em fevereiro do ano passado, o jornalista americanense André Cia transformou o luto pela perda de sua mãe no livro biográfico “Desejo de Viver” (SC Literato). A obra teve repercussão positiva na região e tem rendido inclusive oportunidades internacionais. Neste sábado, ele apresenta a publicação aos leitores de Dublin, na Irlanda, com lançamento na sede do projeto All You Need Is Love. Na ocasião, André compartilha o lançamento em uma reunião com diversos artistas brasileiros sediados no exterior.

Na obra, ele conta a história de sua mãe, Eliete Gandolfi Cia, que faleceu em 3 de agosto de 2015, vítima de uma embolia pulmonar, consequência do seu segundo câncer, aos 56 anos. Com a produção da biografia, André transformou seu luto, que já tomava forma de depressão, em um registro sobre a história da mãe. Entretanto, após o lançamento, novamente entrou em um período de tristeza.

“Caiu a ficha que ela tinha ido de vez. Foi então que decidi viajar, achei que uma viagem para longe de tantas lembranças me faria bem, por isso, optei pela Irlanda, pois já tinha morado aqui e minha mãe sabia o quanto fui feliz neste país em 2008”, conta. O escritor também já morou em Portugal, Itália, Estados Unidos, e em outras cidades do Brasil, como Joinville, Rio de Janeiro, Niterói, Florianópolis e São Paulo. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Desde que chegou em Dublin, ele tem trabalhado em diversas funções. Ele diz ter “recomeçado do zero”, e já atuou até como faxineiro em um pub. Agora, ele atua pela primeira vez na cidade como cuidador de idosos. “Isso tem me feito ver o mundo com outros olhos e valorizar muito mais a vida, que é a nossa maior riqueza. Vejo aquelas pessoas deitadas na cama com diferentes tipos de doença e dou todo carinho do mundo a elas porque não sei como será a minha velhice”, relata André, que não reclamou de trabalhar no Natal e Ano Novo pela causa.

Projetos

Mas a literatura ainda está presente em sua vida, mesmo com tantas experiências. “A ideia é lançar uma edição em Portugal de ‘Desejo de Viver’ e, se Deus quiser, expandir para outros idiomas. Acredito que o tema do livro, amor à vida é universal, e essa linguagem deveria chegar a diferentes pessoas, assim como foi o desejo da minha mãe antes de morrer, ou seja, que sua história de amor à vida motivasse outras pessoas a nunca desistirem de lutar”.

Para continuar com a publicação, ele entrou em contato com a Embaixada Brasileira em Dublin, e assim conseguiu a oportunidade de realizar o lançamento no All We Need Is Love. “O livro tem tudo a ver com o projeto porque é um centro cultural administrado por uma brasileira que tem o intuito de fazer as pessoas lutarem pelos seus sonhos por meio da arte. A proposta do espaço é linda. Transformei o evento numa noite multicultural envolvendo artistas brasileiros que moram aqui, inclusive, teremos dois profissionais de Piracicaba, o Del Rodrigues, que fez a capa do meu livro, e o Fabio Gibelli, ambos fotógrafos, que vão expor trabalhos fotográficos com a temática de amor à vida, que é o tema do meu lançamento e do livro”, adianta o americanense.

Ele também pensa em viabilizar uma adaptação da obra aos cinemas. “Ainda quero muito gravar o meu primeiro curta metragem solo, que chama ‘Visceral’ e que fala sobre um amor que ultrapassa a vida e a morte”, encerra.