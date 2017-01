ABL divulga manuscritos de Machado de Assis

A relação de Joaquim Maria Machado de Assis com a ABL (Academia Brasileira de Letras) sempre foi muito próxima. Tanto que o escritor, fundador da cadeira 23 da instituição, ocupou com mais de dez anos a sua presidência, e o espaço foi carinhosamente apelidado de “Casa de Machado de Assis” no período. Com sua morte, seu lugar na ABL foi sucedido por Lafayette Rodrigues Pereira, e depois por Alfredo Pujol, Octavio Mangabeira, Jorge Amado, Zélia Gattai, Luiz Paulo Horta, e atualmente quem ocupa o nº 23 é Antônio Torres.

Mas mesmo com muitos sucessores, Machado segue como um dos nomes mais importantes da literatura nacional. Não à toa, suas obras são estudadas ainda hoje em escolas de todo o País (e muitas vezes questionadas nos vestibulares). Quem já leu seus 32 livros, publicados entre 1861 e 1944, e estimam por novidades póstumas, a ABL tem uma boa novidade: a instituição disponibilizou na internet dois manuscritos originais de dois romances do autor, “Esaú e Jacó” (1904), e “Memorial de Aires” (1908), e do poema “O Almada”, publicado na obra póstuma “Outras Relíquias” (1910).

As obras foram disponibilizadas no site da Academia, www.academia.org.br . Para acessá-las, existem dois caminhos: entrando, respectivamente, nos links “Acervos ABL”, “Acervo Arquivístico”, onde deve selecionar a opção “Arquivo” e escolher “Machado de Assis”, clicando em seguida no item “ACAD Textual”; ou por “Memória da ABL”, “Arquivo”, “Consulta ao Acervo Arquivístico”, onde deve selecionar a opção “Arquivo” e escolher “Machado de Assis”, clicando em seguida no item “ACAD Textual”. Foto: Marc Ferrez

Os manuscritos já integravam o arquivo da instituição, entretanto, estavam disponíveis somente nos terminais de computadores instalados em sua sede. Agora, é possível acessá-los em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao Arquivo da Academia. O presidente da ABL, Domício Proença Filho, enfatiza que o novo serviço constitui uma das etapas do projeto de preservação e difusão da totalidade dos arquivos de acadêmicos e acadêmicas, desenvolvidos pelo Arquivo Múcio Leão da ABL, dirigido pelo acadêmico José Murilo de Carvalho.

“A antecipação do presente processo de migração para sua Base de Dados deve-se à solicitação de um grande número de interessados de todas as partes do mundo, de conhecer os manuscritos do escritor. Com isso, a Academia dá sequência ao cumprimento de seus objetivos primeiros vinculados ao culto da língua e da literatura nacional”, justifica Filho.

A ABL enfatiza que, nos manuscritos, é possível entender melhor o processo criativo de Machado de Assis, por meio das correções nos textos e mudanças dos nomes de alguns personagens. A instituição informa que existem planos de disponibilizar digitalmente todos os manuscritos do escritor.

Domínio Público

Não é só o arquivo da Academia Brasileira de Letras que disponibiliza obras digitais gratuitas. Em 2004, o governo brasileiro lançou o portal “Domínio Público”, com arquivo que hoje ultrapassa o total de 500 exemplares gratuitos disponíveis aos leitores. Esta biblioteca digital abriga, por exemplo, a bibliografia completa de Machado de Assis, além de poesias de Fernando Pessoa, clássicos da literatura infantil, a tradução em português de “A Divina Comédia”, publicada por Dante Alighieri no século 14, obras de Joaquim Nabuco, entre outros. O portal pode ser acessado pelo site www.dominiopublico.gov.br.

Outro arquivo digital de destaque é o “Project Gutenberg”, que já conta com mais de 53 mil livros eletrônicos gratuitos, inclusive para diversos formatos de e-book readers. A iniciativa surgiu de Michael Hart, que inventou os livros eletrônicos em 1971. Ele faleceu em 2011, porém o portal continua ativo a partir de doações espontâneas dos leitores. O livro possui muitos clássicos da literatura mundial nos idiomas inglês e português, como obras de Charles Dickens, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle, Franz Kafka, Oscar Wilde, Jane Auten. Os livros podem ser acessados pelo endereço www.gutenberg.org.

Biografia

Nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, Machado de Assis era jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Criado no Morro do Livramento, sem a presença a mãe a partir da adolescência, que veio a falecer, Machado deu continuidade aos estudos da maneira que podia. Publicou seu primeiro trabalho literário, o soneto “À Ilma. Sra. D.P.J.A”, no “Periódico dos Pobres”, em 3 de outubro de 1854. Em 1856, entrou para a Imprensa Nacional, como aprendiz de tipógrafo, e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor.

Seu primeiro livro foi a tradução de “Queda que as Mulheres Têm Para os Tolos”, de 1861. Três anos depois, lançou o primeiro livro de poesias, “Crisálidas”, em 1864. A obra de Machado de Assis abrange, praticamente, todos os gêneros literários, passando pelo indianismo em “Americanas”, de 1875, e o parnasianismo em “Ocidentais”, de 1901. Paralelamente, apareciam as coletâneas de “Contos Fluminenses”, de 1870, e “Histórias da Meia-Noite”, de 1873; os romances “Ressurreição”, em 1872, “A Mão e a Luva”, em 1874, “Helena”, de 1876, e “Iaiá Garcia”, de 1878”.

A partir deste período, Machado de Assis entrou na grande fase das obras-primas, que o tornaram o escritor maior das letras brasileiras e um dos maiores autores da literatura de língua portuguesa, como “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de 1881, “Quincas Borbas”, de 1891, Dom Casmurro”, de 1899, entre outras. O escritor morreu em 29 de setembro de 1908, ainda no Rio de Janeiro, vítima de complicações por conta da epilepsia, problemas nervosos que foram acentuados após a morte da sua esposa, em 1904.

FONTE: ABL