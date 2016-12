LIBERAL lista os destaques culturais da RPT em 2016

Mesmo com a crise e com as diversas dificuldades que os artistas do interior encontram para se manter em atividade, em 2016 houveram grandes destaques na RPT (Região do Polo Têxtil), em diversos segmentos. Alguns nomes têm conquistado sucesso nacional e levado o nome da cidade para todo o País.

O LIBERAL listou alguns dos principais deste ano, como o sucesso do cantor Rodrigo José com seu repertório “chic 10”; a campanha “Juntos Somos Fortes” do artista plástico Leonardo Smania; a ascensão da brasilidade entre os artistas musicais; os premiados e os teatros que se destacaram nos municípios.